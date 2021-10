Facebook и Instagram отново се сринаха, пишат световни медии. Над 36 хиляди потребители на Instagram са се оплакали, че нямат достъп до мрежата. Тези, които не могат да достъпят Facebook са по-малко.

Instagram goes down again for many users https://t.co/XEUzBNK9m4

Преди дни имаше безпрецедентното прекъсване на достъпа до платформите на Facebook. Това предизвика хаос и създаде проблеми на много хора по целия свят.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.