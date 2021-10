Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да стигне до финала на силния турнир от сериите „Мъстърс” в Индиън Уелс, САЩ. Той загуби с 0:2 (2:6, 4:6) сета от Камерън Нори (Великобритания) в първия полуфинал на надпреварата, пише Gong.bg .

Cam can do 👏



The moment @cam_norrie clinched a spot in his first Masters 1000 final at #BNPPO21 pic.twitter.com/BWdsWMGYvW