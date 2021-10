Кандидати за полицейски служители в крайбрежен град в щата Алабама, САЩ,

се явиха на интервю пред експерти по правоприлагане и един гражданин, чието лице и глас са масово известни - холивудският актьор Морган Фрийман, съобщи Асошиейтед прес.

Фрийман, който е от щата Мисисипи, притежава имот и прекарва известно време всяка година в гр.Гълф шорс с население от 12 000 души, бе в седемчленния състав от експерти, които интервюираха миналата седмица деветима потенциални полицейски служители в градския полицейски участък, съобщи зам.-директорът на управлението Дан Нетъмайър.

