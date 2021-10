Американският актьор Алек Болдуин простреля смъртоносно кинематографист и рани режисьора на снимачна площадка на нов уестърн след стрелба с дефектно оръжие. Трагичната новината шокира света, както и гилдията, която реагира в социалните мрежи.

Алек Болдуин уби оператор и рани режисьор по време на снимки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Актьорът Илайджа Ууд, познат с ролята си на Фродо във „Властелинът на пръстените”, написа в Twitter, че смъртта на Халуна Хътчинс е "ужасяваща и опустошителна". А режисьорът Джеймс Гън призна, че „най-големият му страх е, че някой ще бъде фатално ранен на някоя от неговите снимачни площадки“.

Absolutely horrifying and devastating news about cinematographer, Halyna Hutchins. My heart goes out to her family. — Elijah Wood (@elijahwood) October 22, 2021

Звездата от „Лигата” Пол Шеър също изрази огромната си тъга и заяви, че "инцидентът е трагедия“. „Дори не мога да разбера как е възможно това. Толкова много хора са проявили небрежност. Това е престъпление. Халина беше страхотен талант. Боли ме”, пише още той.

My greatest fear is that someone will be fatally hurt on one of my sets. I pray this will never happen. My heart goes out to all of those affected by the tragedy today on Rust, especially Halyna Hutchins & her family. — James Gunn (@JamesGunn) October 22, 2021

Бившата екранна партньорка на Болдуин - Дебра Месинг, защити звездата, след като в социалните медии заваляха обвинения срещу него: „Алек НЕ е виновен. Предаден му е реквизитен пистолет. Той го е използвал в сцената. Тогава се случва това катастрофално събитие, при което Халуна Хътчинс загуби живота си, а Джоел Соуза беше ранен. Моля се за семействата им“, написа Месинг.

Deepest condolences to the family and friends of Halyna Hutchins. Crew should never be unsafe on set and when they are there is always a clearly definable reason why. #IASolidarity — Alex Winter (@Winter) October 22, 2021

Полицията в Санта Фе потвърди, че актьорът е държал оръжието, произвело фаталните изстрели. Снимките са спрени, започнало е разследване на случилото се, но към момента не е повдигнато обвинение срещу никого. Говорител на продукцията съобщи, че „целият екип е съкрушен от трагедията и изпращат най-дълбоките си съболезнования на семейството и близките на Хътчинс”.

I’m gutted. This is beyond a tragedy and there are so many rules in place to make sure this can’t happen. I can’t even fathom how this is possible. So many people had to be negligent. This is a crime. Halyna was a tremendous talent. I’m sick to my stomach. https://t.co/JviMb0aupu — Paul Scheer (@paulscheer) October 22, 2021

this is horrible. there aren’t many details as to how this happened, but it underlines what crew members have said for a long time: their safety needs to be taken more seriously https://t.co/SUrshs0pZH — Alex Press (@alexnpress) October 22, 2021