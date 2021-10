Европейският съюз ще предостави помощ на Молдова в размер на 60 милиона евро за преодоляване на последиците от енергийната криза. Това съобщи председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен след среща с молдовския премиер Наталия Гаврилица, предава TACC.

„Радвам се да се срещна с министър-председателя на Молдова, искам още веднъж да декларирам нашата пълна подкрепа за страната. ЕК ще предостави 60 милиона евро, за да помогне на Молдова да се справи с настоящата енергийна криза“, написа председателят на ЕК на страницата си.

