Нападател с нож атакува пътници във влак в Германия. Трима души са тежко ранени. По неясни причини, мъжът нападнал произволно избрани хора в бързия влак между Регенсбург и Нюрнберг.

Машинистите спрели композицията и извършителят бил арестуван.

3 injured in knife attack in train in Germany, detained attacker is of Arab origin.



Imagine my shock. pic.twitter.com/Wdljmh4QIc