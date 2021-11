Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер удари централната турска провинция Коня, съобщи Анадолската агенция.

Трусът разтърси района Мерам в провинция Коня в 20.43 часа местно време, според Агенцията за управление на бедствията и извънредните ситуации (AFAD).

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.0 in Central Turkey 41 min ago pic.twitter.com/iHELmws915