На канарския остров Ла Палма беше регистрирано земетресение от пета степен - най-силното от изригването на вулкана Кумбре Виеха на 19 септември.

Десетки трусове на ден има на острова вече шест седмици, откакто вулканът отново е активен.

Потоците лава, които текат към океана, покриват вече над 940 хектара от острова.

СЛЕД ИЗРИГВАНИЯТА НА ВУЛКАНА: Силно земетресение на остров Ла Палма (ВИДЕО+СНИМКИ)

#lapalma update: Moderate mag. 5.1 #earthquake 14 km southeast of Los #LlanosdeAridane, #Spain, on Saturday #CanaryIslands



Moderate magnitude 5.1 earthquake at 39 km depth#CumbreVieja #VolcandeLaPalma https://t.co/vTMBsXhxBo pic.twitter.com/dbjFn8TBNM