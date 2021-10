На остров Ла Палма е регистрирано най-мощното земетресение от началото на изригването на вулкана Кумбре Виеха с магнитуд 4,8, съобщи Националният институт по география.

Епицентърът е с дълбочина 39 км и е било усетено на съседните острови Тенерифе и Ла Гомера, съобщи експертът на института Рубен Лопес в интервю за телевизия TVE.

Преди това земетресение за последния месец и половина на острова имаше няколко десетки хиляди труса, а през последната седмица броят им достигна 581.

Dawn on La Palma

32nd day of eruption starts

The monster #Tajogaite did destroy the second city centre. Lava flew directly into the centre of La Laguna. The blue building on the right is the colegio.

