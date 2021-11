Вицепрезидентката на САЩ Камала Харис отиде на пазар в магазин за кухненски пособия в Париж, предаде Франс прес. Пред журналисти тя сподели, че си е купила оттам някои неща, които ще използва за подготовката на трапезата за предстоящия Ден на благодарността.

Харис разказа, че всяка година семейството й се събира около печената пуйка на трапезата. "Имам страхотна рецепта за плънка на пуйката. Давам я на всеки, който я поиска", заяви Харис.

Запитана за кулинарните таланти на съпруга си Дъг Емхоф, Харис каза: "Той се учи". Самият Емхоф пък се пошегува, че след като едва не подпалил апартамента, сега той се подобрява в готвенето.

Saturday on lunch time When #KamalaHarris is shopping in Paris…

French- American diplomacy at his best : French did not sell submarines but Americans buy them kitchen tools 😁👍 #Kamala Harris #Diplomacy #France pic.twitter.com/25eXVcWjS3