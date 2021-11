Учени от индийския Институт по физически изследвания в Ахмедабад откриха неизвестна гигантска екзопланета на разстояние 725 светлинни години от Земята, съобщи ТАСС.

Планетата се върти около застаряваща звезда с маса 1,5 пъти по-голяма от Слънцето. Планетата е около 1,4 пъти по-голяма от Юпитер.



Откритието е направено с помощта на оптичния спектрограф PRL Advanced Radial-speed Abu-sky Search (PARAS) - първи по рода си в Индия. Той е монтиран на 1,2-метров телескоп в обсерваторията на връх Абу в щата Раджастан.



Звездата, около която е на орбита планетата, е известна като HD 82139 от каталога на Хенри Дрейпър.

A new exoplanet located 725 light-yrs away is discovered by #Ahmedabad's Physical Research Laboratory using PARAS spectrograph located at Mount Abu observatory. This exoplanet- 1.4 times larger than Jupiter, is 2nd exoplanet discovery by these scientists.https://t.co/IVkvsiGh0J pic.twitter.com/Cb0GZ8jPQ5