Протест в Хърватия. Поне 15 хиляди души изпълниха централния площад в Загреб. И те се обявиха срещу мерките, които влизат в страната. От понеделник само ваксинираните срещу коронавирус ще имат достъп до държавни и общински сгради.

Croatians have risen up against covid pass, segregation and discrimination! 🇭🇷



Protest in #Zagreb today. pic.twitter.com/W23trWW28z