Световната здравна организация изрази днес опасения, че починалите от COVID-19 в Европа ще се увеличат от сегашните 1,5 милиона души на 2,2 милиона до март 2022 г., ако сегашната тенденция продължи, предаде АФП.

СЗО посочи, че очаква „висок или екстремен стрес в интензивните отделения в 49 от 53 страни от сега до 1 март 2022 г.“, като добави, че „се прогнозира общият брой починали да достигне 2,2 милиона до пролетта догодина“.

