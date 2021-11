Бурята Аруен връхлетя днес северните региони от Обединеното кралство с пориви на вятъра, достигащи 160 км/ч и силни снеговалежи, като затрупа с различни отломки местните пътища. Бедствието прекъсна електроснабдяването на десетки хиляди души и причини смъртта на най-малко трима души, предаде Франс прес.

Британската метеорологична служба бе предупредила за много силни пориви на вятъра, след като през нощта бе обявен червен код за тревога поради опасни ветрове. Бурята "внесе множество обърквания - от Югозападна Англия чак до Северна Шотландия", обобщи метеорологът Марко Петаня, който впоследствие понижи нивото на тревога до оранжево и жълто според регионите.

Най-малко трима души загинаха снощи при падане на дървета - в Северна Ирландия и в Северозападна Англия, съобщи местната полиция. В Шотландия бяха прекъснати редица жп линии между Единбург, Глазгоу и други големи градове, след като ветровете стовариха върху релсите отнесена от поривите плевня.

Много пътища, затрупани с отломки, са затворени.

Близо 120 камиона, изненадани от бурята, са блокирани в снега на автомагистрала в Северна Англия, където полицията изпрати снегорин.

Според доставчика на електроенергия "Нордърн Пауъргрид" ветровете са оставили без ток 55 000 потребители. Видеозаписи в социалните мрежи показват бушуващи ветрове и силно морско вълнение в различни места от страната. Хората не бива да доближават брега поради опасност за живота, предупредиха днес метеоролозите.

"Виждали сме и по-лошо; нещата ще тръгнат на добре", прогнозира Петаня. Службата му обаче все още препоръчва местните жители да не излизат навън без крайна необходимост, защото се очакват и още силни снеговалежи и ветрове.

