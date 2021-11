Предсезонна снежна буря покри със сняг голяма част от Северен Китай, включително Пекин, и предизвика затваряне на шосета и отменяне на самолетни полети, съобщи АП.

Температурите спаднаха под нулата, а студеният фронт се придвижва от запад на изток.

Днес снегът продължава да вали в столицата и близкия град Тянцзин, след като вчера засипа Вътрешна Монголия и други западни райони.

Прогнозите сочат, че на места снежната покривка ще достигне над 30 сантиметра.

