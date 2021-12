Експлозия доведе до огромен пожар на газопровод в югозападната част на Техеран, това съобщи радиотелевизионната корпорация IRIB.



Възможно е причината да е повреда на тръбата по време на ремонт. На мястото на инцидента работи пожарна команда.





На този етап не се съобщава за ранени.

Gas pipeline explosion in Tehran's Shad-Abad district tonight sparks huge fire, which has been "ongoing for over 2 hrs," says in video. The high-pressure gas transmission line was reportedly ruptured during municipality's drilling operation. No reports of casualties or damage yet pic.twitter.com/iDKrPc15mX