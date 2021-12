Противно на твърденията на бившия германски канцлер Ангела Меркел, че възнамерява да се наспи, след като се оттегли от поста на правителствен ръководител, тя е напуснала дома си още в 8:20 ч. сутринта в първия си ден в пенсия, съобщава „Билд“, проследил бившия канцлер.

16 ГОДИНИ КАНЦЛЕР: Най-ярките и забавни прояви на Меркел

Меркел е напуснала апартамента си в Берлин в четвъртък и е тръгнала към новия си офис на улица "Унтер ден Линден". По-късно Меркел е влязла да пазарува в супермаркета „Hit Ullrich“. В магазина бившият канцлер е била с охранител, но е заснета сама да бута количката си в магазина, отбелязва вестникът.

Wenn die ex Kanzlerin so toll war sich so für uns das Volk eingesetzt hat, wie einige uns weismachen wollen, warum braucht sie dann Polizei u. Personenschutz? @CDU

Lügen über Lügen!

Angela Merkel: So lief ihr erster Arbeitstag als Rentnerin https://t.co/4MFsmQWkOI