Повече от 16 години след като беше назначена за първата жена канцлер на Германия, Ангела Меркел си осигури място в учебниците по история. В Германия бившият канцлер има заслуга за повишаването на авторитета и влиянието на страната, като почти наполовина намали безработицата. Меркел постигна напредък в насърчаването на възобновяемите енергийни източници, но беше критикувана и за твърде бавните си действия по отношение на изменението на климата, предаде БГНЕС.

В международен план 16-те години на нейния мандат бяха белязани от множество кризи - от мигрантския наплив към Европа през 2015-2016 г. до последната пандемия от COVID-19. Меркел работи, за да скрепи един разединен Европейски съюз, на фона на трайна популярност в чужбина като модел за подражание за жените. Политикът от ХДС е работила заедно с четирима френски президенти, петима британски премиери и осем италиански премиери.

Но Меркел ще бъде запомнена и с няколко незабравими моменти - от празненствата ѝ на Световното първенство по футбол през 2010 г. до характерния ѝ жест с ръка във формата на ромб.

„Евронюз” обръща внимание на няколко от най-ярките и забавни прояви на отишлия си от властта канцлер.

Кой би могъл да забрави запомнящата се размяна на реплики от януари 2007 г. между руския президент Владимир Путин и Меркел, когато стоически изглеждащата Меркел не трепна, когато кучето на Путин се приближи да я подуши? Смята се, че това е умишлена провокация от страна на руския президент, тъй като Меркел се страхува от кучета.

