„Вашите два служебни кабинета сътвориха безпрецедентен хаос във всяка област на обществения живот. И вместо да участват в разрешаването на политическата криза, я ескалираха и удължиха. Тези кабинети се провалиха в най-важната задача, която им поставихте - съхраняване живота и здравето на българите в COVID кризата”. Това заяви председателят на ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова от парламентарната трибуна преди гласуването на проектокабинета „Петков”.

Атанасова обвини президента, че „не разбира ролята на държавния глава в политическия живот на страна, нито ролята на служебното правителство в рамките на политическата криза”.

„Г-н Радев, вие назначихте служебните си правителство, на които поставихте три задачи – да се справят с COVID - кризата, да организират избори, да подготвят Плана за възстановяване”, припомни Атанасова. Според ГЕРБ обаче вместо да участват в решаването на политическата криза, служебните правителства са я „ескалирали и удължили”.

„Цената са хилядите загубени човешки животи. Счупени рекорди по загинали, заразени и активни случаи. Статистиката е ужасяваща, а вие си връчвахте златни медали за справяне с пандемията”, продължи обвиненията си Атанасова. Тя отправи критики към темповете на ваксинация, както и към начина на въвеждането на "зеления сертификат", който според Атанасова е бил "от днес за утре".

„Пълен провал с овладяването на пандемията в училищата. Провал с въвеждането на щадящи тестове. Въвеждането стана бавно, но пък за сметка на това то вече се коментира като корупционна схема от заместник-министър във вашето правителство", продължи Атанасова.

Относно изборите Атанасова припомни, че на тях избирателната активност е била рекордно ниска. „Бяха похарчени над 300 милиона лева за венецуелски машини, за да бъде спазен изработения за 1 нощ изборен закон”, каза още депутатката от ГЕРБ.

„Провалът по третата Ви задача, свързана с Плана за възстановяване, стана ясен през последните дни. Първо забавихте внасянето на плана, за да представите по-добър такъв, след това писахте половин година нов План за възстановяване. Направихте това непрозрачно и некомпетентно. Така загубихте време, което вече струва стотици милиони помощ за българските граждани. Днес се оказва, че Вашият план е направен на кайма, а пари за възстановяване ще има евентуално през 2023 година. Това е загубена переспектива за България", каза Атанасова.

Тя заяви, че преките чуждестранни инвестиции са се свили с над 60%, а инвестиционните проекти са нула.

„Оказа се, че България не е имала министър на икономиката, защото назначеният от Вас е бил канадски гражданин и с присъствието си в кабинета е нарушил българската конституция. Външният дълг, изтеглен от Вашите правителства, е 3 милиарда лева, като правителството демонстрира абсурдно поведение на дълговите пазари и това при всичките ви декларации за излишъци и успехи", каза още Десислава Атанасова.

„Темата за Еврозоната 7 месеца не присъстваше в дневния ред на правителството, което вероятно ще осуети въвеждането на единната европейска валута! Финансовият Ви министър е загубен в превода. След като през последните седмици се наложи подчинените му да го опровергават по два пъти на ден, накрая спря бюджетната процедура, защото очевидно не е в състояние да я продължи. За сметка на това, в последния ден на правителството, на извънредно заседание, беше взето решение да бъдат отпуснати 42 млн. евро на бившата банка на СИВ в Москва. Решение, което ние в парламента, разбира се, няма да подкрепим", каза председателят на ПГ на ГЕРБ. „Заедно с това, през последните 7 месеца помощите за бизнеса спряха, грантовете станаха кредити, а инфраструктурните проекти бяха блокирани от министър, който не различава паркинг от строителна площадка", продължи още тя.

„Спасявахте 36 дни „Вера Су“, 90 дни,изпращахте черната кутия на разбиралия се МиГ, докато незаконната миграция, битовата престъпност, пътно транспортните произшествия, домашното насилие и телефонните измами растяха. Растяха и цените на тока до безпрецедентни нива в историята, а Вие със закъснение отпуснахте по 110 лева на бизнеса за два месеца, които още не са напълно изплатени. От 1 декември вече и тази недостатъчна компенсация не съществува. Това предизвика ценова криза и фалити. Международните отношения със съседите ни са замръзнали, а присъствието на България в Еропейския съвет се сведе до една въздишка и три въпроса - you want questions, or intervu, or what?", заяви Атанасова.

Тя каза, че служебните правителства са постигнали няколко неща - разделение на българското общество, безпрецедентна намеса на президента в изпълнителната власт, конфронтация между законодателна, изпълнителна и съдебна власт и президентство, рекордна смъртност от COVID-19, рекордни цени на електроенергията за производствени нужди за цялата най-нова история на България, най-много нарушения на Конституцията на глава от населението в цялата ни нова история.