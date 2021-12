Американската компания SpaceX стартира програма за изтегляне на въглеродния диоксид от земната атмосфера, съобщи ръководителят на компанията, американският предприемач Илон Мъск. Компанията планира впоследствие да преобразува въглеродния диоксид в ракетно гориво.

Мъск допълни, че този проект ще бъде актуален и за полети до Марс.

„Марс също ще бъде полезен“, написа той в профила си в Twitter.

По-рано Световната метеорологична организация, специализирана агенция на ООН, съобщи, че концентрацията на парникови газове, включително въглероден диоксид, в земната атмосфера е достигнала рекордни нива през 2020 г., въпреки спада на икономическата активност, причинен от пандемията.

Организацията отбеляза тенденция към продължаващо насищане на атмосферата с газове през 2021 г. Тогава генералният секретар на СМО Петери Таалас припомни, че въглеродният диоксид остава в атмосферата от векове, а в океана дори по-дълго.

През септември 2017 г., на Международния конгрес по астронавтика в Аделаида, Австралия, SpaceX представи проект с кодово име BFR, Big Falcon Rocket, който предвижда създаването на многократна космическа ракетна система, която съчетава свръхтежка ракета носител и космически кораб.

