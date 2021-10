Илон Мъск е още една стъпка по-близо до Марс, след като компанията му SpaceX успешно изстреля за първи път прототипа си SN20 Starship, съобщи „Дейли Мейл“.

Starship е комбинация от ракета и космически кораб за многократна употреба, която може да превози до 100 души до Червената планета. Освен това тя е избрана от НАСА за основа на лунен модул, който ще отведе следващия мъж и първата жена на повърхността на Луната в рамките на програмата "Артемида" на космическата агенция.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo