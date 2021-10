Международен експеримент за симулиране на живота на Марс започна близо до град Мицпе Рамон в пустинята Негев в южната част на Израел, предаде АФП.

В проекта участват шестима "аналогови астронавти" - по един от Израел, Австрия, Германия, Испания, Холандия и Португалия.

"Това е сбъдната мечта," споделя пред АФП израелският участник Алон Тенцер(36 г.)."Работим от години за това".

Германката Аника Мелин пък е единствената жена в екипа. Тя споделя, че е щастлива да бъде част от проекта. "Баща ми ме заведе в космическия музей, когато бях малка. Когато видях, че се търсят аналогови астронавти, си казах, че трябва да кандидатствам," споделя жената.

Австрийският космически форум заедно с Израелската космическа агенция са изградили модел на марсианската база в Махтеш Рамон, близо до Мицпе Рамон. Тя представлява кратер с дълбочина 500 метра и ширина около 40 километра. Шестимата "астронавти" ще живеят в изолираната виртуална станция до края на месеца.

Първоначално експериментът е планиран за октомври 2020 г., но е отложен с една година заради коронавирусната пандемия.

Той е част от изследователска програма на Австрийския космически форум - частна организация, в която работят аерокосмически специалисти. Тя организира дванадесет подобни мисии, като последната беше през 2018 г. в Оман.

За марсианския експеримент в Израел е построен геодезически купол в района на Мицпе Рамон, който симулира пребиваването на астронавти на планетата. Той е снабден със системи за поддържане на живота, както и с научно оборудване, слънчеви панели и антени.

Участниците ще бъдат напълно изолирани от света за три седмици, като през цялото време "аналоговите астронавти" ще трябва да се движат извън станцията само в скафандри, а за придвижване на дълги разстояния ще използват "ровър".

По време на експеримента ще бъдат извършени тестове на прототип на безпилотен самолет, който работи без GPS, както и на автоматизирани картографиращи превозни средства с вятърна и слънчева енергия.

Целта на проекта е да бъде изследвано човешкото поведение и влиянието на изолацията върху астронавтите.

Организаторите на мисията твърдят, че пустинната зона близо до Мицпе Рамон е много подобна на повърхността на Марс.