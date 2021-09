Марсоходът "Пърсивиърънс" е взел втора скална проба от Марс, съобщиха от НАСА.

Пробата е взета в четвъртък от същата голяма скала, от която и предишната.

И двете са поставени в титаниеви тръби, които ще бъдат прибрани от друг космически апарат по време на бъдеща мисия, за да бъдат върнати на Земята.

"Пърсивиърънс" е оборудван с 43 титаниеви тръби за проби.

Роувърът "Пърсивиърънс" е взел проба от повърхността на Марс

Ученият от НАСА Юлия Горева обясни на пресконференция:

"Взехме камък от дъното на кратера Джезеро, който е с естествен или с вулканичен произход и в него има соли. Наличието им свидетелства, че този камък е бил изложен на вода. След като той бъде върнат на Земята, неговите химически и минерален състав, възраст и соли ще бъдат изследвани в най-модерните лаборатории. Неговият състав ще ни позволи да надникнем във времето, когато кратерът Джезеро е бил под вода и е могъл да поддържа древен марсиански живот. "



Роувърът "Пърсивиърънс" се спусна на повърхността на Марс на 18 февруари тази година, след като пътува през космоса седем месеца.

С него пристигна и мини-хеликоптерът "Инджинюъти", който изпробва технология за летене на друга планета.



НАСА планира мисия за връщането на взетите от "Пърсивърънс" проби след около 10 години.