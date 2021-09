Роувърът "Пърсивиърънс" на НАСА успешно е взел първата си проба от марсианска скала и я е поставил в контейнер, който да бъде върнат на Земята, съобщават Франс прес и ДПА.

"Имам я", написа в Twitter американската космическа агенция от името на шестколесния си марсоход. НАСА публикува и снимка на късче скала, надеждно прибрано в контейнера, свързан с бормашината на робота.

