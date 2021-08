Китайският роувър "Чжужун" за три месеца измина 889 м на повърхността на Марс, съобщи

ТАСС. "Чжужун" и междупланетната станция "Тянвън-1" достигнаха Марс на 15 май тази година. Придвижвайки се по повърхността на планетата, роувърът е събрал 10 GB данни за околната среда.

Китайски роувър се придвижи на повърхността на Марс (СНИМКИ)

Навигационната камера на марсохода улавя данни за терена и релефа на планетата. Той разполага и с радар, който изучава структурата на повърхностния слой и я изследва за евентуално наличие на грунтов лед."Чжужун" е оборудван и с метеорологичен измервателен уред, с който получава данни за температура, налягане, скорост и посока на вятъра, както и други данни, които се използват за изследване на физическите характеристики на атмосферата на Марс.

JUST IN: #China's #Mars rover #Zhurong has accomplished its exploration and detection tasks as planned, according to the China National Space Administration (CNSA). Read more: https://t.co/fAqwD578Ao pic.twitter.com/2spGZ9pkim — Permanent Mission of China in Vienna (@ChinaMissionVie) August 17, 2021

Роувърът е в добро състояние и има адекватно снабдяване с енергия. Той продължава да се движи в посока южната част на марсианската равнина Утопия, където вероятно са се срещнали древното море и сушата.

585 метра е изминал китайският марсоход на Червената планета (СНИМКИ+ВИДЕО)

Congratulations on 🇨🇳#Zhurong rover finishing a preset 90-Martian-day #Mars surface-rover mission. Good luck to your deeper exploring toward a possible ancient shoreline in the southern Utopia Plain on Mars. pic.twitter.com/QSZQ881SNF — Liu Pengyu 刘鹏宇 (@SpoxCHNinUS) August 17, 2021

Автоматичната междупланетна станция "Тянвън-1" успешно се спусна на Марс на 15 май. На 22 май Чжужун слезе от платформата за кацане и започна да изучава почвата, йоносферата и климата.

China's #Mars rover #Zhurong has accomplished its exploration and detection tasks as planned, according to the China National Space Administration (CNSA) on Tuesday. It will continue to carry out additional tasks. https://t.co/n3YbWFU7cw pic.twitter.com/O3XPO8cGGA — China News 中国新闻网 (@Echinanews) August 17, 2021

Космическият апарат "Тянвън-1" беше изстрелян на 23 юли 2020 г. от космодрума Вънчан в южната китайска провинция Хайнан. През февруари станцията достигна орбита на Марс.