Безпилотният китайски космически апарат "Тянвън-1" изпрати до командния пункт на Китайското национално космическо управление видеозапис, заснет в орбитата на Марс, съобщи ТАСС. Записът бе разпространен от Китайската централна телевизия.

Сондата е заснела повърхността на планетата, движейки се от осветена от Слънцето част на Марс към по-тъмната му страна. На кадрите може да се види марсианският релеф. Преди това "Тянвън-1" направи първа снимка на Червената планета и я изпрати до командния център. На черно-белият кадър са запечатани равнината Ацидалия, кратерът Скиапарели, долината Маринър.

China's Tianwen-1 is to perform orbital maneuvers ahead of Mars landing which is due to take place in the coming months https://t.co/AvCIT4bTLV pic.twitter.com/cTdPhjQXvr