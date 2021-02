Космическата сонда на първата арабска междупланетна мисия се очаква да навлезе в орбита около Марс във вторник в считаната за най-критична част от пътуването й, целта на което е да разкрие атмосферните тайни на Червената планета.

Сондата "Амал" ("Надежда") на ОАЕ трябва да даде пълна картина на температурната динамика в атмосферата на Марс.

