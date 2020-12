Учени от Европейската космическа агенция заснеха изумително изображение от повърхността на Марс, което доказва, че Коледа вероятно не е празник, който честваме само на Земята, пише в. „Дейли мейл”. Сателитът Mars Express направи снимка на силует на ангел, с ореол и крила, близо до южния полюс на Червената планета. Стерео камерата с висока разделителна способност е уловила в непосредствена близост до него и нещо, което поразително прилича на стилизирано сърце.

Тези форми са случайни, посочиха от Eвропейската космическа агенция, малко след като разпространиха изображенията. Учените обясниха, че те се дължат на геоложки характеристики, уникални за полярния регион на Марс. Обикновено Южният полюс на планетата е покрит с ледена шапка, която е дебела поне миля. Тъй като в момента в долното полукълбо е лято, обвивката от сняг и лед е особено тънка. Ангелската фигура се вижда заради модела и състава на близките полета от дюни, които са скалисти и богати на тъмни минерали като пироксен и оливин.

