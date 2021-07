Марсоходът "Чжужун", който е част от китайската изследователска мисия "Тянвън-1", е изминал 585 метра на повърхността на Червената планета, предаде ТАСС, позовавайки се на съобщение на Китайската централна телевизия.

"Към 23 юли "Чжужун" е работил на повърхността на Червената планета 68 сола и е изминал общо 585 метра", се посочва в съобщението.

The China National Space Administration ( #CNSA ) released new photos and a video from ist Mars rover #Zhurong earlier this week: https://t.co/2JCkthWVgB pic.twitter.com/r7GJ2qfWdq

В петък телевизионният канал публикува и маршрутната карта на "Чжужун". Тя показва пътя на роувъра от север на юг по марсианската повърхност от момента на кацането му до 21 юли 2021 година.

Latest from #Mars:#China's rover #Zhurong has visited the parachute and backshell that helped the rover land in Utopia Planitia back on May 14. Cool! pic.twitter.com/7CFs4t3C7V