За първи път космически апарат преминава през външната атмосфера на Слънцето. Американската космическа агенция NASA нарече това исторически момент. Успехът беше постигнат от сондата "Паркър", която се потопи за кратко в област около нашата звезда, която учените наричат корона.

Това се е случило през април, но анализът на данните го потвърди едва сега. „Паркър” трябваше да издържи на силна топлина и радиация, но събра нови сведения за това как функционира Слънцето.

