Две сгради, принадлежащи към културното наследство на Еквадор, са пропаднали под земята в провинция Ел Оро, а къща в съседство е частично разрушена. При инцидента няма жертви и пострадали, съобщиха местни спасители. Причината за пропадането е свличане на земна маса.

"На 15 декември е съобщено за срутване на земна маса в кантона Сарума на провинция Ел Оро на улиците "Колумб" и "Аугуста". Към момента няма пострадали или загинали... Две къщи (културно наследство) са разрушени, а една къща е повредена", се казва в изявление на уебсайта на Националната служба за управление на риска и извънредните ситуации.

Спасителите са евакуирали около 300 души от съседните сгради като предпазна мярка - свличане на земни пластове вече е наблюдавано и на съседните улици. Ранната евакуация на жителите на засегнатите къщи е помогнала да се предотвратят жертви, заяви пред местните медии ръководителят на отдела за управление на риска Кристиан Торес.

