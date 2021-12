Принц Хари и Меган Маркъл показаха за първи път дъщеря си Лилибет Даяна. Двамата споделиха в социалните мрежи семейна снимка. Кадърът е част от коледната картичка на семейството и е направен от фотографа Алекси Любомирски в дома им в Калифорния, пише People.

Роди се второто дете на принц Хари и Меган Маркъл

Prince Harry and Meghan Markle share first photo of Lilibet in adorable 2021 Christmas card https://t.co/w7T6Oj9HV8 pic.twitter.com/lHSnNdBSfa