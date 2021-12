Слабо земетресение с магнитуд от 4 по Рихтер е било регистрирано в района на Коринт, Южна Гърция, в 18,13 ч. днес, съобщи АНА-МПА. Трусът е бил на разстояние 53 км западно-югозападно от столицата Атина, с епицентър на 27 км североизточно от град Коринт, съобщи гръцкият институт по геодинамика.

