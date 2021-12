Йордански депутати се сбиха на заседание на парламента по време на дебат за равенството между мъжете и жените във връзка с конституционна реформа, предаде Франс прес.

Правителството иска да промени конституцията, като включи споменаване на "йорданките" в глава втора, озаглавена "Права и задължения на йорданците", която говори и за равенството в правата на гражданите. Няколко депутати се обявиха срещу тази промяна, наричайки я "безполезна".

Parliament members in Jordan are rlly common to fight each other lmao https://t.co/iqyZ0r6vkd



"За нас е "ейб" да се добави думата йорданки", заяви Раед Смейрат, използвайки арабска дума с негативни значения. В този контекст тя може да означава "срам" или "безчестие", отбелязва АФП. Това изказване предизвика гнева на председателя на парламента Абделкарим ад Дагми, който поиска извинение.

Депутати се сбиха в парламента в Турция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Друг депутат, Сюлейман Абу Яхия, поиска от Ад Дагми да закрие заседанието, но получи отказ. Абу Яхия на свой ред обвини председателя на парламента, че "нищо не разбира". Тогава Ад Дагми поиска от него да напусне залата, което доведе до сбиване с участието на няколко депутати.

🇯🇴 #Jordan



Seems there had been a fight in the national Parliament https://t.co/fhIUnS2p3i