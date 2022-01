Новак Джокович е бил арестуван отново, малко след като спечели съдебното дело за анулираната му виза. Бащата на световния номер едно Сърджан Джокович е съобщил за случващото се в Австралия, пише "Дейли Мейл".

Според сръбски медии, пред които е говорил бащата на тенисиста, повторният арест на сина му е опит на австралийските власти все пак да го депортират, въпреки решението на съда само преди няколко часа.

