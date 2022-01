Земетресение с магнитуд от 5 по скалата на Рихтер е било регистрирано в Централна Турция. Това съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът на труса е бил на около 50 км от град Кайсери, където живеят близо 600 хиляди души.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.0 in Central Turkey 41 min ago pic.twitter.com/mBhMUoZHaq