Репортер от Западна Вирджиния, САЩ беше блъсната от кола по време на предаване на живо в сряда, като автомобилът я блъсна отзад и я събори на земята, но като съвършен професионалист брюнетката скочи на крака, увери всички, че е добре и довърши репортажа си, съобщава Vesti.bg .

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва Тори Йорги, журналист от WSAZ-TV, която разговаря с водещия в студиото Тим Ир за прекъсване на водопровода в Дънбар. Йорги точно се кани да отговори, когато джип я връхлита и я запраща на земята.

„Боже мой! Току що ме блъсна кола, но съм добре. Току-що ме блъсна кола, но съм добре, Тим“, казва разтърсената Йорги. Тя няколко пъти увери всички, че е добре, изправи се и дори увери шофьорката на автомобила, който я блъсна, че е добре и я нарече „мила“, защото е притеснена за нея.

„Уау, това ти се случва за първи път по телевизията, Тори“, каза водещият Ир, докато изглеждаше загрижен за колегата си.

Междувременно се чува как Тори Йорги няколко пъти повтаря „Добре съм“, докато камерата също е ударена и съборена настрани. „Това е живото предаване. Всичко е наред“, казва репортерката, която работи за WSAZ-TV от три години. Тя добавя: „Всъщност и докато бях в колежа ме блъсна кола, точно по същия начин. Толкова се радвам, че съм добре“.

Докато предаването на живо продължаваше, Ир попита Йорги къде е била хвърлена от колата, защото е изчезнала след удара. „Дори не знам Тим“, каза видимо разтърсена Йорги, като попита някого извън камерата къде е паднала.

Wow. I am flattered by the kindness and well wishes. I am feeling fine, just a little sore! Thank you all so much.



For the record: @WSAZirr couldn’t see what was happening in that moment. He is one of the kindest people I know, and was first to call to check on me. pic.twitter.com/kusuDnEvfG