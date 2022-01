Стадионът на Уулвърхемптън се запали в ранните часове на неделния ден. Огънят е тръгнал от бар, който се помещава в една от трибуните на "Молиню", съобщи gong.bg. Стихията е била забелязана около 1,40 часа местно време. 20 огнеборци са пристигнали на мястото, след като е бил подаден сигнал до тях. Битката им е приключила около 3,40 часа.

Преди това се е наложило и да обезопасят района от зрители. Пожарникарите обявиха, че пламъците са дошли от кухнята на питейното заведение, където вероятно е бил забравен работещ уред.

🚨 BREAKING: The fire that has broken out inside Molineux seems to be getting worse, Emergency services are on scene 🙏🐺😭#WWFC #TheWolfpack #Wolves pic.twitter.com/B1DSfIdq7M