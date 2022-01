Нов стенопис в чест на Глория и Емилио Естефан беше открит в Малката Хавана в Маями, предаде Асошиейтед прес.

Местният художник Дисем 305 е нарисувал огромния графит, изобразяващ влиятелната двойка на латино попа през 80-те години на миналия век, известна с хитове като "Conga" и "Rhythm is Gonna Get You".

A new wall mural honoring Miami legendary music couple @GloriaEstefan and @EmilioEstefanJr is unveiled in Miami’s Little Havana. The mural was created by local artist @Disem305 https://t.co/LJp7F9SVyB#islandernews #keybiscayne #miami #80s #80smusic #mondaymorning #miamisound pic.twitter.com/6aoy5Tf1Jv