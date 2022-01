Учени от цял свят, само за една година, са открили 224 неизвестни досега животински и растителни вида в страните по поречието на река Меконг в Югоизточна Азия, съобщава БТА. Според доклад на Световния фонд за дивата природа (WWF), публикуван днес, в допълнение към 155 вида растения са документирани 35 вида влечуги, 17 вида земноводни, 16 вида риби и един вид бозайник.

Той е маймуна, наречена Лангур Попа. Представителите на вида имат характерни "призрачни" бели петна около очите и сивкава козина. От вида, кръстен на планината Попа, издигаща се върху древен вулкан в централната част на Мианма, са останали едва между 200 и 250 екземпляра. Видът е окачествен като критично застрашен.

Общият брой на животинските и растителни видове, открити в Тайланд, Камбоджа, Лаос, Виетнам и Мианма от 1997 г., вече възлиза на 3007, според организацията за опазване на околната среда.

Това без съмнение прави района на река Меконг "глобален първенец" в откриването на нови видове, отбелязва Щефан Зиглер, говорител за Югоизточна Азия от WWF - Германия.

"Той е дом на някои от най-известните и най-застрашени видове в света, като тигъра и гигантския сом от Меконг", казва Зиглер.

Greater Mekong is a region in southeast Asia spanning Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam - and has been described as a "world heavyweight" for the discovery of new species https://t.co/Z1A3qvaRET