Лебед блокира за няколко часа работата на метрото в Лондон. Птицата седнала на релсите на гара "Южен Актън" и отказала да помръдне, съобщава UPI.

Заради упорството на пернатото се наложило в понеделник вечерта в пиков час да бъда пренасочени 14 влака от подземната железница в мегаполиса, съобщават от компанията оператор на лондонското метро.

Look: London Underground trains delayed by stubborn swan on the tracks https://t.co/wI6BiH1Wlu pic.twitter.com/aFR8pssSMI