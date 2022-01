Буря, наречена от синоптиците "Малик", обхвана Северно море и части от Европа в събота, а силните ветрове отнеха живота на най-мако трима души във Великобритания, предаде ДПА. Деветгодишно момче е загинало, когато дърво е паднало върху него в английското селище Уинотдейл, съобщи местната полиция. Мъж, който е бил с него по това време, е сериозно ранен. Още един мъж е починал, след като е бил затиснат под преобърнал се от силните пориви на вятъра камион.

В Абърдийн на източния бряг на Шотландия пак от паднало дърво е била убита 60-годишна жена. В района е бил измерен вятър от почти 140 км в час. Два футболни мача от първа дивизия са били превантивно отменени. Бурята е оставила повече от 130 хиляди домакинства във Великобритания без електрозахранване.

