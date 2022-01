Над 75 милиона американци са засегнати от тежка зимна буря. Пет щата по Източното крайбрежие обявиха извънредно положение.

Чака се най-тежкия снеговалеж от няколко години. В Бостън прогнозират 60 сантиметра снежна покривка, на други места може да натрупа и повече.

A wind tunnel in #blizzard conditions in #Boston ! I waded through waist deep snow drifts along Atlantic Ave. Take note to how well @BostonPWD is keeping roads clear! @weatherchannel has continued live coverage of winter storm #Kenan all weekend 🥶❄️ WATCH & LISTEN to the wind👇🏼 pic.twitter.com/bLpbZqtPTu

Гражданите са предупредени да отложат пътуванията. Над 5000 полета в периода петък-неделя вече бяха отменени. Очаква се и спиране на някои влакове.

Most flights in and out of airports serving the New York, Boston and Philadelphia areas of the U.S. were canceled on Saturday due to a winter storm that dumped heavy snow on the Northeastern region of the country overnight.#CGTNAmerica https://t.co/RlzpzPUiAm