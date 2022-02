Археолози откриха 30 мумии в Египет. Те били на различна възраст, включително няколко възрастни хора с артрит, деца и новородено бебе.

Въпреки че изследователите все още не са датирали гробницата, те подозират, че едно семейство е погребвало мъртвите си в нея в продължение на векове.

Според Патриция Пиачентини, професор от университета в Милано, египтолог и ръководител на разкопките, погребенията най-вероятно са извършени по време на Птолемеевия и римския период - от първи век преди Христа до втори или трети век след Христа.

Откритият некропол е едно от 300-те погребални места, открити от археолозите около мавзолея на Ага Хан, който се намира на върха на малък хълм край Нил.

Но докато повечето други гробници са под земята или са вкопани в скалисти хълмове, тази е уникална с това, че се намира в по-голяма надземна структура. Поради това този некропол вероятно е бил използван за жертвоприношения.

"Изглежда, че поради разположението си в долината тази сграда е била използвана като свещено място, където са били извършвани жертвоприношения на бога на плодородието Хнум, който е бил особено почитан в Асуан", коментира Пиачентини. - Кой по-добре от него би могъл да осигури вечен живот на онези, които почиват в този некропол?". В гробницата са открити още ритуални предмети и накити.

