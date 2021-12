Човешки останки със златни езици са намерени при разкриването на две гробници от Саиския период на Древен Египет, съобщи Министерството на туризма и антиките. Откритието в археологическия обект Ел Бахнаса в южноегипетската област Миня е направено при разкопки, провеждани от експедиция на Института за древни близкоизточни изследвания на Барселонския университет в Испания.

