Около 1270 туристи станаха свидетели на слънчевото "чудо" в храма на древноегипетския фараон Рамзес II в Абу Симбел, съобщи онлайн изданието "Ал Масри ал Йоум". Предполага се, че оста на храма е нарочно проектирана така, че два пъти в годината слънчевите лъчи да проникват в светилището при изгрев и да осветяват статуите на Рамзес II и божествата Ра и Хор. Четвъртата статуя - тази на Птах, остава винаги в сянка, тъй като е бог на подземния свят. Днес феноменът започна 5 часа и 53 минути и продължи 23 минути.

The amazing phenomenon of the solar alignment on the face of king Ramses II at Abu Simbel temple, it happens twice a year since 3300 years

Incredible pic.twitter.com/7VeJwgtn5j — мohamed ɪsmaiℓ ✪ (@Mohamed79952643) October 22, 2021

Хилядолетия наред датите на астрономическото събитие са 21 октомври и 21 февруари, съответно 61 дни преди и 61 дни след зимното слънцестоене. Сега то се случва ден по-късно - на 22 октомври и 22 февруари.

Причина за промяната е преместването на храмовия комплекс в Абу Симбел, за да не потъне във водите на Нил след построяването на Асуанската язовирна стена.

56 Ambassadors and their wives raise their country flags at Abu Simbel

Dr. @KhaledElEnany6 , Minister of Tourism and Antiquities, General Ashraf Attia, Governor of Aswan, 50 ambassadors from more than 30 countries witnessed the the solar alignment at Abu Simbel temple pic.twitter.com/06olXZiaMU — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) October 22, 2021

Между 1964 и 1968 година издълбаните в скалите храмове са разрязани на блокове със средно тегло около 20 тона и са преместени на 200 метра от реката 65 метра по-високо. Край брега на новообразувалото се езеро Насър древните сгради са сглобени отново, като са възстановени и запазени и най-дребните детайли.

Tomorrow Oct 22. #OnThisDay the first rays of the sun shine through the temple of Ramses II, in Abu Simbel, to illuminate three of the four seated Gods in the innermost chamber, the holy shrine. The three Gods are Ramses II himself, Amon Ra, and Re-Harakhte. pic.twitter.com/5rqfaEqAcZ — ❈ Erika ❈ (@_AstroErika) October 21, 2021

Спасителната операция е едно от най-забележителните постижения на археологията и инженерната мисъл, както и един от най-впечатляващите примери за международна солидарност.

The unique biannual phenomenon of the solar alignment on the statue of Ramses II in Abu Simbel Temple. Sun rays enter the temple’s sanctum to light three of four statues, leaving the God of Darkness Ptah in shadow #ThisIsEgypt🇪🇬 https://t.co/P3hbAb9iBm — Nev 𓂜𓆑𓇌𓈖 🇪🇬 (@Nev_ertiti) October 22, 2021

В осъществения под егидата на ЮНЕСКО проект с финансиране и експерти се включват държави от целия свят.