Невиждано шествие на египетски фараони или по-точно на техните мумии, преминава тази вечер по улиците на египетската столица Кайро, предадоха световните агенции.

Невижданото дефиле, в което "участници" са 22 мумии на фараони, сред които на Рамзес Втори и на жената-фараон Хатшепсут, прекосява в продължение на час разстоянието от Египетския музей на площад „Тахрир” до новия Национален музей на египетската цивилизация, който официално се открива утре и който се намира се в покрайнините на града.

Мумиите се транспортират в специални позлатени капсули-саркофази с контролирана среда вътре, предпазени от действието на кислорода, натоварени на камиони-платформи, обсипани със златни орнаменти и с изписани върху тях имената на фараоните.

Церемонията по транспортирането започна с 21 оръдейни салюта. Шествието е и истинско пиршество на светлини и музика. То бе предшествано от симфоничен концерт и съпътствано от танци на открито и от парад на мъже и жени, дегизирани като древни египтяни.

NOW - 22 royal mummies are moved to a new museum in a long-awaited 'Golden Parade' in Cairo, Egypt.pic.twitter.com/oQCtVLWlX0 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 3, 2021

Транспортираните мумии са повечето на владетели от Новото царство, управлявало Египет между 1539 г. преди Христа до 1075 г. преди Христа. 18 от тях са на фараони, а 4 - на други управници. Първоначално те са били погребани преди около 3000 години в Долината на царете и съседния Деир ел Бахри, намиращи се близо до южния град Луксор. Мумиите са били изровени оттам през 19-и век.

Шествието на мумиите се излъчва пряко по телевизията и по интернет в над 60 страни. Посетителите на новата обител на мумиите - новия музей, ще могат да ги видят обаче едва след 18 април, след като те "бъдат удобно настанени" в новите експозиционни площи.

Днес в Кайро е и генералната директорка на ЮНЕСКО Одре Азуле. Тя нарече преместването на мумиите в новия музей "край на една дълга работа за тяхното по-добро съхранение и по-добро представяне пред публиката". ЮНЕСКО участва в тези усилия.