Полицията разполага със снимка на Борис Джонсън, която държи халба бира по време на локдаун партито за рождения му ден през юни 2020 година, съобщава вестник „Мирър”. На фотографията британският премиер стои до министъра на финансите Риши Сунак, който е с безалкохолно в ръка. Снимката е направена в офиса на Джонсън на „Даунинг стрийт” 10 по време на тост за рожденика.

Джонсън се извини след публикуването на доклада за „Партигейт"

EXCL: Police have a photo of Boris Johnson holding a can of a beer at his lockdown birthday party in June 2020 - taken by his taxpayer funded official photographer.https://t.co/9mr7GiRbnK