Циклонът „Бацирай”, преминал през Мадагаскар през уикенда, е отнел живота на 21 души, а над 60 000 души са били принудени да напуснат домовете си, предаде Ройтерс.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Унищожени са насаждения от ориз, плодове и зеленчуци, което ще засили хранителната несигурност в страната, която все още се бори с последиците от тежка суша през миналата година.

Шест жертви на циклона в Мадагаскар (ВИДЕО+СНИМКИ)

At least 20 people have been killed and 55,000+ are homeless after #CycloneBatsirai slammed into Madagascar’s eastern coast.@PamMadagascar warned that rice crops had been damaged, threatening the country’s food supply for months to come https://t.co/R3dhHDo1C3 pic.twitter.com/L2tPcg8mJ9 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 8, 2022

Най-засегнат от циклона е град Мананджари, където цели къщи са напълно унищожени, а на други покривът е отнесен.

Crews worked to clear a road blocked by a landslide in Reunion, in the wake of Cyclone Batsirai, which made landfall on Madagascar's east coast, leaving at least 20 dead and 69,000 displaced. https://t.co/TeblgvC1RA pic.twitter.com/TS7wbcc8C3 — ABC News (@ABC) February 7, 2022