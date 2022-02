Циклонът „Бацирай” погуби най-малко 6 жители на африканската островна държава Мадагаскар и доведе до разселването на близо 48 000 души, след като удари страната в неделната нощ.

Това са последните данни от националната агенция за управление на бедствията в неделя. Циклонът наистина отслабна за една нощ, но източният район на Мананджари беше залят от проливни дъждове и силен вятър. „Батсираий” достигна сушата в Мананджари в събота вечерта като "интензивен тропически циклон" със сила на вятъра от 165 км/час (102 мили в час), каза за АФП Фали Фабиен от агенцията за управление на бедствия в страната.

Средната скорост на вятъра е намаляла почти наполовина до 80 км/час, докато най-силните пориви са паднали до 110 км/ч от 235 км/ч, регистрирани при достигане на сушата, съобщи Метео Мадагаскар.

Очаква се циклонът да продължи на север в Индисйкия окен, но без се засегне източнафриканските брегове.

